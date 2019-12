Jeu concours : tentez de gagner 2 smartphones Alcatel 3X 2019 d'une valeur de 149,99€

© Alcatel

© Alcatel

Présentation des Alcatel 3X 2019

Comment participer à notre jeu concours?

Chargement...

Ce modèle présenté lors du dernier MWC de Barcelone est affiché à un prix très attractif au regard de ses nombreuses fonctionnalités. Il est notamment pourvu d'un processeur huit cœurs et d'une mémoire RAM de 4 Go, d'une triple caméra avec respectivement 16,8 et 5 mégapixels ainsi que d'une batterie 4 000 mAh d'une grande autonomie.Son écran HD+ 6,52'' au format 20/9 vous permettra de regarder vos films ou de jouer à vos jeux préférés dans les meilleures conditions possibles. Vous aurez aussi la possibilité de personnaliser vos messages en réalité augmentée grâce à ses personnages animés. Enfin, ce smartphone fait preuve d'une grande solidité grâce à son verre double-face 2,5D.Pour participer, il vous suffit de répondre aux trois questions que contient le formulaire ci-dessous et de renseigner votre adresse e-mail (que nous récoltons uniquement dans le but de contacter les gagnants tirés au sort, les autres adresses seront effacées à l'issue du jeu).Si vous avez des difficultés à afficher le formulaire, vous pouvez y accéder par ce lien Bonne chance à tous !