Le Galaxy Note10+ va avoir droit à une édition spéciale Star Wars

© Samsung

Du Star Wars sur (et dans) le Galaxy Note 10+

© Samsung

© Samsung

Prix et disponibilité

Une déclinaison qui va faire la part belle au côté obscur, avec un Kylo Ren, suprême leader du Premier Ordre.Alors que l'on vient tout juste de tester sur Clubic le récent Star Wars Jedi: Fallen Order , Samsung annonce la disponibilité, le 13 décembre prochain, d'une «» de son Galaxy Note 10+.Une édition qui sera donc disponible quelques jours seulement avant l'arrivée en salles de, et présentée dans un packaging (forcément) collector.Outre une coque de protection spécifique et divers objets en édition limitée, ce pack contiendra un Galaxy Note 10+ relooké à la sauce Star Wars, et plus précisément selon l'esthétique du Premier Ordre, dont on retrouvera le logo au dos du smartphone. Le bouton de volume, celui d'allumage et le stylet S-Pen seront en rouge. Pas de changement côté fiche technique en revanche, pour cet appareil proposé à priori en version 512 Go.À bord, on retrouvera également des écrans d'accueil, des thèmes, des animations et autres sonorités propres à l'univers Star Wars. En termes d'accessoires, le pack comprendra une paire de Galaxy Buds, dans un boitier rouge.Ce Samsung Galaxy Note 10+ «» sera disponible à compter du 13 décembre prochain, en quantités très limitées. La disponibilité est prévue dans de nombreux territoires, dont la France. Il faudra toutefois accepter de débourser pas moins de 1 299 dollars pour en faire l'acquisition...