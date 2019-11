Le Realme X2 Pro est disponible en précommande, à partir de 399 euros

Le Realme X2 Pro disponible à la précommande

Source : GSMArena

Depuis quelques heures maintenant, il est possible de précommander, en Europe, le tout nouveau Realme X2 Pro , équipé (entre autres) d'un capteur Ultra-Clear de 64 mégapixels. Ce dernier est épaulé par un capteur 8 mégapixels ultra grand-angle, un téléobjectif 13 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.Doté d'une très large dalle AMOLED de 6,5" compatible 90 Hz, le smartphone dispose, sous le capot d'un processeur SnapDragon 855+, épaulé par 6, 8 voire 12 Go de RAM et une batterie de 4 000 mAh. Cette dernière est compatible avec la charge SuperVOOC de 50W.Evidemment, Realme va proposer son nouveau X2 Pro à un tarif très agressif, puisque celui-ci sera disponible à partir de 399 euros (pour la version 6 Go RAM / 64 Go), et à 499 euros pour la version haut de gamme (12 Go RAM/256 Go). Le smartphone est décliné en versions « Neptuna Blue » et « Lunar White » en Europe.