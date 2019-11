ByteDance, propriétaire de Tiktok, lance son propre téléphone

Jianguo Pro 3 en quelques specs

Un smartphone pour les adeptes de TikTok ?

Source : NeoWin

Le groupe à l'origine de l'application TikTok , ByteDance, vient d'officialiser son tout premier smartphone. Un terminal baptisé Jianguo Pro 3, sous Android 9.0, avec une surcouche Smartisan OS 3.0.Ce Jianguo Pro 3 se pare d'une large dalle AMOLED de 6,4" en qualité Full HD+ ; il est animé par un processeur Snapdragon 855+, avec au choix 8 ou 12 Go de RAM, sans oublier un stockage de 128 ou 256 Go.À l'arrière, on retrouve un quadruple capteur photo, porté par un module Sony 48 mégapixels. Le Jianguo Pro 3 se dote en outre d'un capteur d'empreintes digitales sous écran et d'une batterie de 4 000 mAh, le tout, pour un peu plus de 400 dollars.Bien sûr, l'application maison TikTok est intégrée par défaut, et se lance automatiquement via un simple swipe vers le haut depuis l'écran de verrouillage. Malin !