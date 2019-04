L'équipe derrière l'OS /e/ souhaiterait flasher votre téléphone pour vous

Crédit illustration : e Fondation

/e/, une organisation à but non lucratif créée l'année dernière

Smartphone mail-in : une initiative soumise au sondage

Flasher son téléphone Android pour y installer un nouvel OS, voilà qui peut vite relever du parcours du combattant pour le commun des mortels. Bien consciente du problème, l'équipe derrière l'environnement libre et open-source /e/ souhaite proposer aux utilisateurs une aide simple et efficace pour quitter le pré-carré de Google et consorts. Elle consisterait à envoyer par la poste un smartphone à des experts de la fondation. Ce dernier serait alors pris en charge et renvoyé à son propriétaire avec un nouvel OS : celui conçu par l'organisme. Pour l'heure, cette initiative reste cependant à l'étude, apprend-on d'une page dédiée , accessible sur le blog de la fondation.Fondée en Mai 2018, la « e Foundation » se décrit elle même comme un «». Son objectif : permettre aux utilisateurs de smartphones sous Android, notamment, de se défaire de l'emprise de Google et de son appétit insatiable pour les données personnelles. Pour y parvenir, la fondation se développe peu à peu et propose un OS bien à elle, /e/, conçu avec le respect de la vie privée en ligne de mire. Disponible gratuitement en bêta, le système d'exploitation libre peut être installé sur un total de 79 modèles de smartphones (à l'heure où nous rédigeons ces lignes) dont la liste est publiée à cette adresse Ce dernier s'accompagne d'une suite d'applications, également créées par l'organisme, et se montre compatible avec des applications grand public pour un confort d'utilisation accru, tant pour les particuliers que les professionnels, explique le site officiel de la fondation.Entièrement basé sur les dons, le bénévolat, l'entraide et le bouche à oreille, /e/ cherche des moyens annexes pour se financer et poursuivre son développement. Pour ce faire, la fondation table entre autre sur la vente de smartphones « post-marché », autrement dit achetés dans le commerce, équipés de l'OS /e/, puis revendus à l'utilisateur final. Sur sa feuille de route, l'organisme explique également être en recherche de partenaires et de revendeurs pour pré-installer son OS sur des smartphones « vierges » et ainsi faire ses premiers pas dans la grande distribution.Parallèlement à ces différents projets, et comme évoqué plus haut, les utilisateurs pourraient en outre bientôt envoyer leur smartphone à l'équipe /e/ pour qu'il soit débarrassé d'Android avant de passer aux couleurs de l'OS libre. Un service qui semble toutefois se chercher en termes de financement.Sur son site officiel, la fondation propose en effet un sondage anonyme sur Limesurvey pour déterminer, à l'aide de sa communauté, quel prix pourrait être appliqué à ce potentiel nouveau service. L'offre inclurait l'expédition du mobile (via un autocollant d'expédition prépayé), son ramassage, le flash dudit smartphone, et enfin l'emballage de ce dernier pour son retour au bercail.Le sondage est disponible à cette adresse . Pour le moment, les prix suggérés pour ce service commencent à partir de 25 euros.