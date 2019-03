ZTE Blade V10 : un module 32MP en façade pour les amoureux du selfie

Un smartphone pour les amateurs de selfie

Le nouveau smartphonesignédispose d'un large écran IPS de 6,3", d'un processeur MediaTek P70, de 3 ou 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire interne. Pas forcément de quoi briller aux côtés de la concurrence et c'est sans doute pour cela que le constructeur l'a également doté d'un, logé dans une petite encoche.Une caméra frontale qui devrait donc faire la joie de tous les amateurs de, d'appels visio et autres Snapchateries en tout genre. À noter qu'au dos, le smartphone embarque un, composé d'un module 16 mégapixels associé à un second capteur de 5 mégapixels.Le smartphone devrait être disponible dans les prochains jours en Europe, à un tarif qui devrait avoisiner les 300 euros.Depuis quelques années maintenant, le capteur en façade constitue un élément clé du succès d'un smartphone, au même titre que son module photo principal. À tel point que, depuis quelques semaines, DxOMark se charge de tester également les caméras frontales de nos smartphones et à ce petit jeu, c'est le récent Samsung Galaxy S10+ qui s'est fait remarquer.