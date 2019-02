iOS 13 : un premier rendu de l'iPhone XI avec le mode sombre

Le "Dark Mode" bientôt sur iPhone ?

Source : PhoneArena

Fantasmé depuis déjà quelques générations par les fans d'Apple,, et voilà à quoi cela pourrait ressembler.Il y a quelques jours, on apprenait via Bloomberg qu'Apple pourrait introduire un mode sombre (ou "dark mode") natif avec le futur iOS 13 . De cette manière,Du côté de chez, on a donc mis au point divers rendus 3D, permettant d'apprécier ce que pourrait donner ce tant attendu "" sur un iPhone. Sans surprise, le fond blanc si cher à Apple est remplacé ici par une teinte noire, qui permet aux écrans OLED de ne pas allumer de pixels, d'où le côté moins énergivore.(à en croire ces rendus), et. Il faudra toutefois patienter encore quelques semaines sans doute pour savoir ce qu'Apple nous réserve avec son futur iOS 13.Outre le mode sombre,. La productivité serait également à l'honneur, avec, pour juxtaposer deux fenêtres Safari par exemple. Bref, patience.