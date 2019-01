RED présente Lithium, un module photo/vidéo 3D pour son téléphone Hydrogen One

© Phil Holland

Des images 3D natives depuis un smartphone

La plus petite caméra 3D au monde, mais pour quels usages ?

Après des mois d'annonces et de communication, le smartphonede la marque RED n'a visiblement pas déchainé les passions. A un prix de 1 300$, les clients ont préféré des alternatives plus traditionnelles que cet appareil qui proposait tout le savoir-faire du constructeur en matière dePour relancer son produit vers une clientèle plus professionnelle, souhaitant réaliser de belles images via un appareil plus mobiles que les imposantesRED, la marque va proposer un module appelé «». Cet objectif va permettre au smartphone de réaliser des images ennative depuis l'Hydrogen One qui servira de moniteur de contrôle.L'Hydrogen One possède un écran permettant de voir les images en relief, sans lunettes spéciales comme dans les salles de cinéma ou pour les derniers possesseurs de TV 3D. Le dispositif permettra aux vidantes de réaliser des images en relief et de pouvoir en apprécier directement le rendu sur leur smartphone, avant même de passer en post-production.", explique Phil Holland, cinéaste et collaborateur de RED à nos confrères d' Engadget . "».Le capteur Lithium ne sera pas disponible tout de suite. RED n'a pas donné plus de détails sur son dispositif caméra et espère probablement que la mode 3D relief, qui commence à disparaitre lentement mais surement des salles de cinéma, va reprendre des couleurs d'ici la sortie de son accessoire.