Motorola passerait également aux écrans troués avec son P40

Adieu chère encoche et bonjour à l'écran troué



© OnLeaks & 91mobiles

Un capteur photo impressionnant et une présentation en février ?

[[PIC_1695435W634© OnLeaks & 91mobiles]]

Source : 91mobiles

Grâce au site 91mobiles et à son partenaire @OnLeaks , nous avons la possibilité d'admirer plusieurs visuels ainsi qu'une vidéo du prochain modèle de la gamme "P" du constructeur Motorola. Même si le P30 n'a malheureusement pas été commercialisé dans toutes les régions sur globe, le P40 devrait bien connaître une sortie internationale courant 2019. Pour le moment, nous n'avons pas plus de détails au sujet de cette date de commercialisation.Nous apprenons tout de même quelques informations cruciales sur ce smartphone. Les images dévoilent qu'il possédera un écran percé qui accueillera la caméra frontale. Ainsi, Motorola devrait à son tour succomber à cette mode. Plusieurs marques comme Samsung, Huawei ou encore Honor ont opté pour cette manière de faire. Le P40 aura donc lui aussi droit à un beau trou en haut sur la gauche de son écran, à l'instar du Galaxy A8s, du Nova 4 et du V20.Pour le reste, Motorola semble avoir choisi un écran 6,2 pouces ainsi qu'un double capteur arrière de 48 mégapixels. La capteur d'empreintes digitales sera situé au dos du smartphone et un port jack 3.5 mm sera également présent. Enfin, nous retrouverons le traditionnel port USB Type-C qui servira à recharger l'appareil.Rien n'a été annoncé au sujet de la date de présentation du Motorola P40. Cependant, il se pourrait bien que cette officialisation soit faite durant le MWC 2019 de Barcelone, qui aura lieu du 25 février au 1er mars.