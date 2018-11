Le Nokia Phoenix se montre (et il ressemble beaucoup à l'iPhone X)

Le nouveau Nokia Phoenix en approche

Source : NokiaPowerUser

Sous la tutelle de HMD Global, Nokia s'est refait une belle image depuis quelques mois. Le groupe a proposé une flopée de smartphones très réussis dans l'ensemble (à défaut d'être glamour...), avec notamment un Android très pur et des mises à jour très régulières. Après le récent Nokia 7.1 , c'est (en toute logique) le Nokia 8.1 qui devrait être annoncé début décembre.Déjà passé entre les mains de divers organismes de certification, ce nouveau smartphone disposera d'un écran IPS de 6,2", avec une encoche façon iPhone X en son sommet, et aucun bouton en façade, pour laisser placer à une surface d'affichage plutôt étendue. À l'arrière, on retrouve le capteur d'empreintes, et un double capteur photo de 12 + 13 mégapixels. Le smartphone sera décliné en plusieurs versions (4 / 6 Go de RAM) en fonction des marchés, et tourner sous Android Pie 9.0.Ce nouveau Nokia 8.1 sera officialisé à Dubaï le 5 décembre prochain, et devrait arriver dans la foulée en boutiques, à un tarif qui devrait avoisiner les 400 euros.