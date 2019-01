iOS : la mise à jour 12.0.1 règle le #ChargeGate des iPhone Xs

La mise à jour iOS 12.0.1 déjà disponible

Quelques semaines seulement après le déploiement d, voilà qu'propose déjà unpour son système d'exploitation mobile. Une mise à jour qui vise essentiellement à corriger le souci rencontré par certains utilisateurs d'iPhone Xs et Xs Max , concernant la recharge via la prise Lightning.En effet, certains exemplaires des derniers-nés de la marque à la pomme refusaient de se charger une fois reliés à un câble Lightning. Un souci qui touchait les iPhone Xs et Xs Max de manière aléatoire, les empêchant notamment de lancer la charge lorsqu'ils étaient en veille.Avec iOS 12.0.1, Apple promet avoir résolu ce souci de charge rencontré par certains iPhone Xs, et le géant américain annonce également avoir optimisé les performances WiFi de ses nouveaux smartphones, leur permettant notamment d'accéder plus facilement à un canal 5 Ghz. Bref, une mise à jour plutôt légère, qui devrait enfin permettre aux détenteurs d'iPhone Xs et Xs Max de profiter pleinement de leur nouveau joujou.