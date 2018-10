Conso : combien coûte le rechargement de votre smartphone chaque année ?

Recharger son portable est quasiment gratuit

Spoiler : pas grand chose.Publiées par ZDnet , ses conclusions se veulent plutôt rassurantes. D'après les calculs de, recharger quotidiennement son iPhone 6 Plus ne lui coûterait queAdrian Kingsley-Hughes le dit lui-même :. Des habitudes de consommation qui donnent donc à voir des résultats légèrement surestimés.Pour sa petite enquête, l'auteur s'est calqué sur ce que font la plupart des utilisateurs de smartphones : charger leur téléphone toute la nuit (pas bien !). En utilisant les rapports fournis par l'application, Kingsley-Hughes est parvenu à déterminer que son iPhone 6 Plus (doté d'une batterie de 1 810mAh)En multipliant cette valeur par 365 jours, il est arrivé à la conclusion que la recharge quotidienne de son téléphone consommait environ 7 kWh par an. Et d'après les derniers chiffres en date, le prix moyen du kilowattheure est fixé aux États-Unis à 0,13$.Conclusion : recharger son téléphone toutes les nuits pendant un an ne vous coûte en réalité que 0,91$ (1,02€ si l'on adapte aux tarifs énergétiques français).