Bientôt des batteries lithium-ion ininflammable (et c'est mieux)

Des batteries au lithium-ion solidifiées grâce à de la silice

Même si les cas d'explosion de batteries auqui équipent la plupart de nos appareils sont assez rares, les conséquences peuvent être au mieux, inconvenentes, au pire, désastreuses.Aussi, des précautions sont de mise, notamment dans les aéroports, pour éviter qu'un avion soit cloué au sol en cas d'inflammation d'une batterie.Bientôt de l'histoire ancienne ? Cela semble en bonne voie. Un chercheur est parvenu à ignifuger une batterie au lithium-ion grâce à un procédé astucieux.Le professeur, à l'origine de cette découverte, s'est inspiré du, ce fluide non newtonien à la fois solide et liquide. Suite à un choc, le oobleck se solidifie, empêchant logiquement une propagation de flammes.En cherchant un équivalent à cet étonnant fluide, le professeur Veith et ses collègues du laboratoire national d'Oak Ridge dans le Tennessee se sont aperçus que le silicium pourrait donner le change.Très concrètement : une batterie au lithium-ion est susceptible de prendre feu si ses deux électrodes entrent en contact ; lors d'un choc important par exemple. Le cas échéant, l'électrolyte chauffe, et s'enflamme. Mais en ajoutant de la silice directement dans l'électrolyte, ou plutôt, juste avant l'injection de l'électrolyte afin d'en éviter la solidification, on peut « colmater une éventuelle brèche ». Autrement dit, en cas d'impact, la silice se solidifie, et permet d'éviter que les deux électrodes se touchent.Pour le moment, aucun constructeur n'a commenté la découverte du laboratoire d'Oak Ridge, mais nul doute que l'industrie finira par s'y intéresser.