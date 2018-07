Le smartphone gamer Xiaomi Black Shark SKR à 432 euros

Les dents de la mer

Un smartphone grand format pour gamers

Envie d'en savoir plus sur ce bon plan ? Pas de problème, il vous suffira pour cela de vous rendre chez Gearbest, la plateforme qui propose en ce moment ce Xiaomi Black Shark SKR à 432 euros. Une réduction d'environ 16% dont vous pourrez profiter jusqu'au 4 août prochain, date de fin de cette vente flash.Gearbest oblige, vous devrez prendre votre mal en patience pour la livraison. Le téléphone étant expédié depuis Hong Kong, l'envoi est prévu entre le 6 et le 10 août prochains, avec un temps de livraison estimé entre une et deux semaines. Les frais de ports sont bien évidemment offerts pour l'occasion.Comme nous vous l'avions indiqué en avril dernier, Xiaomi tente une incursion sur le monde des smartphones gamer avec ce Black Shark SKR. Ce téléphone grand format embarque un écran de 6 pouces d'une définition de 2160 par 1080 pixels, un SoC Snapdragon 845 octacore à 2,8 GHz et 6 Go de RAM, afin de vous permettre de jouer aux jeux du moment sans sourciller.Côté stockage, comptez sur 64 Go de RAM, et niveau appareil photo, ce Black Shark SKR comporte deux objectifs : un frontal à 20 millions de pixels, et un arrière à 20 + 12 millions de pixels. Spécialement pensé pour les gamers, ce téléphone est livré avec un périphérique comportant un joystick et une gâchette, afin de proposer un confort et une précision supplémentaire en jeu.