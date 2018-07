Le Xiaomi Mi 8 noir à 392 euros

Relevez les phablettes

Une version internationale

Modifié le 11/07/2018 à 16h01

Pour ce second bon plan de la journée, nous vous proposons d'aller faire un petit tour chez Gearbest, qui nous gratifie encore une fois d'une très jolie offre sur un produit de la marque Xiaomi. Vous pourrez en effet y découvrir le Xiaomi Mi 8, dans sa version noire, à 392 euros au lieu de 490 euros grâce au code de réduction IT$MPMI864.Comme souvent chez Gearbest, vous bénéficierez de frais de ports offerts, mais les délais de livraisons seront un peu plus longs, ce produit étant expédié depuis la Chine. Si vous vous décidez à franchir le pas, sachez que l'envoi sera effectué entre le 16 et le 19 juillet prochain, et que vous pourrez espérer une livraison dans les 15 à 28 jours suivants.Ce Xiaomi Mi 8, et c'est important de le préciser, est un téléphone débloqué pour l'internationale, que vous pourrez donc faire fonctionner sans aucun problème en France. Il est en effet compatible avec les bandes réseaux GSM et 4G que nous utilisons, et dispose d'un affichage en Français. Il s'avère aussi compatible avec le Bluetooth 5.0.Pour le reste, il s'agit d'un téléphone grand format pourvu d'un écran 6,21 pouces d'une définition de 2248 par 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 845 cadencé à 2,8 GHz et de 6 Go de RAM. Il dispose en outre d'un stockage de 64 Go, et peut compter sur deux caméras, une 12 + 12 millions de pixels à l'arrière, et une 20 millions de pixels à l'avant. Il possède aussi une batterie de 3400 mAh qui lui confère une très bonne autonomie.