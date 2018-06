Le Samsung Galaxy Note 8 à 599 euros chez Cdiscount

Galaxy express 599

Grand format, fiable et efficace

Modifié le 28/06/2018 à 14h46

Cdiscount ne lésine décidément pas sur les réduction en proposant une ristourne de pas loin de 38% sur le Samsung Galaxy Note 8. L'occasion de récupérer ce téléphone grand format au prix fort intéressant de 599 euros au lieu de 949 euros normalement. Ce produit étant vendu et expédié par Cdiscount, vous pourrez bénéficier de frais de livraison offerts.Cette offre n'étant qu'une parmi tant d'autres, nous vous invitons fortement à aller visiter la page récapitulative des soldes que notre équipe à constituée avec amour, et alimentera tout au long de ces soldes estivales.Avec son écran de 6,3 pouces Quad HD+ super AMOLED, le Samsung Galaxy Note 8 se positionne dans la catégorie des smartphones format géant. Doté d'une définition de 2960 par 1440 pixels, et couplé à un SoC Exynos 8895 ainsi que 6 Go de RAM, ce terminal mobile vous permettra de profiter pleinement de toutes vos applications, que ce soit pour jouer ou pour travailler.Côté batterie, il faudra compter sur du 3300 mAh ce qui lui assurera une autonomie moins importante que le S8+ par exemple. Le Samsung Galaxy Note 8 embarque aussi un double capteur 12 millions de pixels sur l'arrière, dont un stabilisé et doté d'une plus longue focale. Quant à la connectique, ce téléphone peut compter sur du Bluetooth 5, et s'avère compatible avec la grande majorité des bandes 4G LTE.