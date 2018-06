Le Huawei P20 Pro se dote d’un mode super ralenti

Un mode super ralenti intelligent

La dernière mise à jour dudes Huawei P20 Pro accompagne ses divers correctifs de sécurité et optimisations des performances d'un tout nouveau mode vidéoEn réalité, le flagship chinois dispose d'ores et déjà d'une fonctionnalité permettant de filmer à 960 images par seconde. Mais ce nouveau mode va plus loin, et met à contribution l'intelligence artificielle pour automatiser le processus.De série, lepermet déjà d'enregistrer des super ralentis à 960 images par seconde. Au détail près qu'il faut spécifiquement sélectionner ce mode de capture dans l'appareil photo. La vidéo ainsi filmée est donc ralentie du début à la fin.Avec cette mise à jour, ce mode de prise de vue devient plus intelligent. L'appareil - nous dit-on - est désormais capable de « sentir » lorsque quelque chose d'intéressant va se dérouler sous la caméra, et enclenchera de lui-même le mode super-ralenti.L'objectif est de vous permettre de disposer de vidéos prêtes à l'emploi, sans avoir à recouper soi-même les fichiers vidéo ralentis.Outre cette agréable nouveauté, les Huawei P20 Pro se dotent également de quelques améliorations sur le mode Portrait, et voient leur bouton zoom repositionné de façon plus agréable.Lancée aujourd'hui, cette mise à jour se déploiera via OTA dans les prochaines semaines pour tous les utilisateurs. Par ailleurs, Huawei a annoncé la semaine dernière que les téléphonesrecevront la fonctionnalité d'enregistrement super ralenti dans le courant du mois de juillet.