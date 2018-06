Jusqu’à 380 euros remboursés sur l’iPhone X chez Bouygues Telecom

Deux offres qui se cumulent

L'iPhone qui vous laissera sans voix

Modifié le 15/06/2018 à 16h49

Comme c'était le cas pour le OnePlus, l'offre de remboursement portant sur l'iPhone X est en réalité composée de deux offres distinctes. Pour commencer, vous pourrez obtenir 100 euros si vous revendez votre ancien mobile d'une valeur d'au moins 100 euros. Pour vérifier la valeur de votre terminal actuel, allez simplement faire un tour sur cette page. Revendre votre ancien mobile vous permettra aussi d'obtenir un bonus de 100 euros supplémentaire.Deuxième étape, et non des moindres : pour obtenir 180 euros supplémentaires, vous devrez souscrire à un forfait Sensation 50 Go ou supérieur avant le 26 juin prochain. Vous serez alors éligible à un remboursement de 180 euros réparti sur les 12 prochains mois. Vous bénéficierez donc d'une réduction de 15 euros par mois sur votre forfait pour l'année à venir.Dernier né de chez Apple, l'iPhone X est un petit bijou de technologie qui a provoqué un petit raz de marée chez les concepteurs de mobile. Il suffit de voir le nombre de smartphones qui arborent désormais une encoche sur leur façade pour s'en convaincre (savoir si c'est une bonne chose est une autre paire de manche). L'iPhone X dispose d'un écran de 5,8 pouces OLED Super Retina HD avec une définition de 2436 par 1125 pixels, compatible HDR, et très lumineux.Dans ses entrailles, on pourra trouver la puce A11 Bionic avec une architecture 64 bits qui fait de lui l'appareil le plus puissant créé par Apple. Sa caméra 12 megapixels lui permet de prendre de magnifiques photos, mais aussi de capturer de la vidéo en 4K à 60 images par secondes, de réaliser des ralentis, et bénéficie d'une stabilisation optique de l'image. Cet appareil bénéficie aussi de la reconnaissance faciale qui permet non seulement de le déverrouiller, mais aussi d'utiliser des émojis animés, les animojis.