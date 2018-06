Les Samsung Galaxy Note 8, Galaxy A8 et Galaxy S9/S9+ en promotion !

Un weekend dédié à Samsung

Modifié le 08/06/2018 à 16h51

Après avoir offerts une jolie ristourne sur le Samsung Galaxy S7 , Materiel.net continue son offensive sur les prix des produits Samsung avec trois offres portant sur des terminaux mobiles de la marque. On commence avec leet son écran Super AMOLED de 6,3 pouces et son processeur Exynos 8895 à 2,3 GHZ, qui perd 400 euros pour tomber à 609 euros, quel que soit le coloris choisi.L'offre suivante concerne lequi bénéficie en ce moment de 80 euros de remise + 70 euros en offre de remboursement. Ajoutez à cela le code de réduction GALAXYA8, et vous pourrez économiser 80 euros supplémentaires, faisant descendre la facture à 279 euros pour ce mobile qui embarque un écran 5,6 pouces Super AMOLED, le SoC Exynos 7885 cadencé à 2,2 GHz et 4 Go de RAM.La dernière offre porte pour sa part sur les. Pour commencer, vous pourrez compter sur une réduction de 180 euros, qui vous permettra d'obtenir le S9 à partir de 679 euros. Vous pourrez aussi bénéficier d'un joli cadeau, car pour tout achat d'un S9 ou S9+, vous aurez le choix entre un abonnement de 18 mois à Bein Sport Connect, ou un casque sans fil AKG N60NC d'une valeur de 190 euros.Dernier né de l'écurie Samsung, les Galaxy S9 et S9+ sont de véritables petits bijoux. Le S9 propose un écran Super AMOLED de 5,8 pouces, un SoC Exynos 9810 octocore à 2,7 GHz ainsi que 4 Go de RAM et 64 Go de stockage pour des performances optimales. Le S9+ pour sa part, peut compter sur un écran Super AMOLED de 6,2 pouces, un SoC équivalent au S9, mais avec 6 Go de RAM et une fois encore, 64 Go de stockage. Les deux appareils partagent leur caméra arrière à 12 millions de pixels, capable de capturer des ralentis à 460 images par secondes en Full HD.