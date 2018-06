Le Samsung Galaxy S7 à 279 euros chez Materiel.net

Un prix canon

Puissance et performance

Modifié le 08/06/2018 à 15h02

C'est une sacré ristourne que nous propose Materiel.net aujourd'hui. Le site marchand propose en effet 36% de réduction sur le Samsung Galaxy S7, qu'il est possible de cumuler avec l'offre de remboursement de 70 euros lancée par Samsung, et qui dure jusqu'au 30 juin prochain.En cumulant ces deux opérations, vous pourrez acquérir le Galaxy S7 en noir, or ou or rose pour 279 euros au lieu de 549 euros. Une très belle réduction donc, d'autant plus que pour l'occasion, Matériel.net vous offre les frais de ports.Le Samsung Galaxy S7 propose un écran de 5,1 pouces AMOLED avec une définition de 2560 par 1440 pixels qui dispose d'une qualité d'affichage de très grande qualité. Tactile, il utilise l'interface Samsung TouchWiz, aussi simple qu'épurée, pour offrir une navigation intuitive et simple.Dans ses entrailles, on pourra trouver un processeur Octo-Core Exynos 8890 cadencé à 2,3 GHz, ainsi que 4 Go de Ram, ce qui vous permettra de profiter pleinement des fonctions multimédias de votre téléphone, même en multitâche. Son appareil photo 12 millions de pixels vous donnera aussi l'occasion de capturer des images en 4K, ou en 1080p à 60 images par seconde.