Le OnePlus 6 64 Go à 493 euros et le OnePlus 6 128 Go à 562,44 euros chez Gearbest

Modifié le 28/05/2018 à 14h50

Une fois encore, c'est chez Gearbest qu'il sera possible de découvrir cette offre. Le site marchand, qui propose déjà ces deux téléphones à prix réduits, vous permettra de faire encore baisser l'addition grâce au code FR18oplus64 pour le OnePlus 6 64 Go, et au code FR18oplus128 pour le OnePlus 128 Go. Codes que vous devrez bien évidemment renseigner lorsque vous validerez votre panier.Comme souvent avec Gearbest, vous devrez attendre un peu avant de vous faire livrer votre terminal. L'envoi est en effet programmé entre le premier et le quatre juin en raison de la localisation chinoise des entrepôts. Sachez en revanche que les frais de ports sont offerts. Deux choses enfin : le OnePlus 6 128 Go est encore disponible, mais en très petites quantités, et l'achat de ces terminaux vous donne accès à une offre permettant d'acquérir un produit supplémentaire à prix réduit. N'hésitez donc pas à aller jeter un œil à l'offre sur le site de Gearbest Le OnePlus 6 est un téléphone de grande taille qui adopte un écran 6,28 pouces avec une définition de 2280 par 1080, qui dispose d'un SoC Snapdragon 845 octacore à 2,8 GHz. Il embarque aussi 6 Go de RAM dans sa version avec 64 Go de stockage, contre 8 Go de RAM pour la version avec 128 Go de stockage, le tout tournant sous Android 8.1.Il peut aussi compter sur une caméra arrière double à 16 et 20 millions de pixels, ainsi que sur une caméra frontale à 16 millions de pixels. Débloqué pour l'internationale, ce téléphone accepte la plupart des bandes GSM, TD-SCDMA, WCDMA, TDD LTE et FDD LTE. Il dispose en outre d'un port double Nano SIM, du Bluetooth 5.0, et d'une batterie 3300 mAh à grande capacité.