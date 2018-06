Bon plan : le Xiaomi Redmi 5A à 81,15 euros dans ses trois coloris

Frais de port offerts

Petit mais costaud

Xiaomi Redmi Note 5 La nouvelle version du Xiaomi Redmi Note 5 disponible en prévente à 180€

Modifié le 01/06/2018 à 15h36

Une fois encore, Gearbest nous propose une jolie offre sur un mobile de la marque Xiaomi. C'est lequi bénéficie d'une réduction de 19% à 33% selon les coloris, qui le fait tomber à 81,15 euros.Il ne vous reste donc plus qu'à faire votre choix entre Gris, Or, ou Rose, et le tour est joué. Comme d'habitude avec Gearbest, les frais de ports sont offerts, même si vous devrez attendre un peu pour recevoir votre téléphone en raison de la localisation des entrepôts à Hong Kong. Les envois sont prévus entre le 25 mai et le 6 juin.Leest le modèle le plus « simple » de la marque, ce qui n'en fait pas pour autant un mauvais terminal. Il s'articule autour d'un SoC Qualcomm Snapdragon 425 Quad Core à 1,4 GHz, et dispose de 2Go de Ram, de 16Go de mémoire, d'une caméra avant de 5 millions de pixels et d'une caméra arrière de 13 millions de pixels.Côté écran, c'est une dalle de 5 pouces avec une définition de 1280 par 720 pixels qui vous attend. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce téléphone est débloqué pour une utilisation internationale. A ce titre, il accepte la plupart des fréquences et bandes 4G françaises (GSM : 850/900/1800/1900MHz, WCDMA : B1/B2/B5/B8, FDD-LTE : B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20 et TDD-LTE : B38/B40). Il dispose aussi d'un accès Bluetooth 4.1.