La Journée mondiale sans téléphone portable, c'est aujourd'hui ! Est-ce que vous en êtes ?

Allez, il se pourrait bien que l'on ait quand même trouvé un ou deux arguments percutants qui pourraient faire sens et qui sont plutôt dans l'air du temps : l'empreinte carbone de votre smartphone et de son utilisation. L'Ademe (Agence de la transition écologique) estimait au 1er janvier 2022 l'empreinte carbone par utilisateur sur un réseau mobile à 50g CO 2 e/Go (gramme CO2 équivalent par gigaoctet). Pour l'entreprise Carbo, l'usage des données mobiles émettrait en moyenne 19g de CO 2 e par jour. C'est tout simplement 2 500 fois plus que les émissions liées à la batterie du téléphone.