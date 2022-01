Les Redmi Note 11 et Redmi Note 11S s'avancent et frappent fort sur l'entrée de gamme

Les Redmi Note sont depuis quelques années déjà de véritables références en matière de rapport qualité-prix, et ces nouveaux modèles reprennent le flambeau avec brio.

Plus petit que le Redmi Note 11 Pro, le Note 11S reprend pourtant certains de ses atouts. À commencer par son SoC, un Helio G96 de chez MediaTek qui lui offre un processeur 8 cœurs (2,05 GHz) et un GPU Mali-G57 MC2. Comme son grand frère, il peut également être configuré avec 6 ou 8 Go de RAM LPDDR4X, et entre 64 et 128 Go de stockage UFS 2.2 (extensible via carte SD ).