Le mode nuit "couleurs chaudes" serait, en fait, pire pour votre sommeil

Les similitudes entre le mode nuit et ce que l'on voit à la lumière du jour

Les couleurs bleues perturbent moins le sommeil

Et là, le mythe s'écroule. Les chercheurs de l'Université de Manchester ont publié les résultats d'une étude , le 16 décembre 2019, montrant qu'en réalité, les couleurs chaudes utilisées par le mode nuit/sombre de nos smartphones ne nous aideraient aucunement à nous endormir mais auraient, en plus, des effets néfastes sur notre sommeil.Le soir, vous avez peut-être pris l'habitude de passer un moment sur Instagram à regarder le sapin de Noël de votre ami ou à visiter votre site favori en privilégiant le mode nuit (ou dark mode, ou sombre), pensant que cela favoriserait votre sommeil et vous aiderait à mieux dormir. L'étude dirigée par Tim Brown prouve manifestement le contraire.Les chercheurs de l'Université de Manchester affirment que les petits changements de luminosité que le mode nuit produit génèrent des couleurs qui s'apparentent davantage à ce que l'on voit à la lumière du jour.Pour en venir à ce raisonnement tout bonnement contraire à la croyance populaire, les scientifiques ont effectué des tests sur des souris, en leur projetant un éclairage spécial qui permettait d'ajuster la couleur sans pour autant changer l'intensité de la luminosité.Ces derniers se sont aperçus que les couleurs bleues (froides) produisaient de plus faibles effets sur l'horloge corporelle des petites souris que les couleurs chaudes (jaunes). Comprenons donc que la lumière bleue ne serait pas si mauvaise que ça et ne perturberait pas vraiment notre sommeil, contrairement au mode nuit., explique le docteur Brown., précise-t-il.Mais le meilleur moyen de ne pas perturber son sommeil reste encore de ne plus regarder le moindre écran avant de s'endormir. Plus facile à dire qu'à faire, certes.