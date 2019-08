Des chercheurs inventent des lentilles de contact qui zooment quand vous clignez deux fois

© Shutterstock

Clignez deux fois pour zoomer

Lire aussi :

Des muscles artificiels capables de soulever 1000 fois leur poids à destination des prothèses



Un nouvel outil dans le domaine médical

Source : Cnet

Avis aux myopes, astigmates, hypermétropes et autres personnes présentant des troubles de la vision : despourraient bientôt vous permettre de zoomer sur commande.Cette invention résulte du travail de scientifiques de l'Université de Californie à San Diego. Ils ont créé une: il suffit de cligner deux fois pour zoomer.Ils ont pu mettre au point cette technologie grâce à leurs mesures des signaux électrooculographiques perçus pendant le mouvement des yeux. Ils ont ensuite pu créer unrépondant directement aux mouvements électriques. Ainsi, en fonction des signaux, l'objectif est capable de changer sa longueur focale.Le tout n'est pas lié à la vue, donc que la personne voit ou non, l'objectif fonctionne : le système s'active grâce à l'électricité produite par le clignement.Selon les chercheurs, cette invention pourrait être utilisée dans le cadre desAu final, cela pourrait améliorer la vision dans le cadre médical, mais aussi pour les autorités, notamment dans le cadre d'une enquête et de la recherche d'indices.