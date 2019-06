L'IA comme principal allié pour détecter plus tôt le diabète de type 1 ?

Se projeter dans l'évolution de la maladie

Le projet d'se concentre sur les enjeux, fondamentaux pour la recherche, que sont le dépistage et l'évolution de la maladie. En effet, on ne découvre en général l'existence, ou l'état d'avancement du, que lorsque la personne atteinte fait un malaise, ce qui signifie que ses cellules ont déjà subies plusieurs dommages.Bien qu'un patient disposant d'un bon suivi médical ait une, le diabète ne se guérit pas et reste très handicapant au quotidien. Plus un diagnostic est posé rapidement, moins le risque pour le patient de voir son corps abîmé par la maladie est élevé. C'est notamment vrai pour lesdont fait partie le diabète de type 1.Lessont caractérisées par lequi identifient à tort d'autres structures biologiques comme étant des corps étrangers et, de ce fait, les éliminent. Dans le cas du diabète, ce sont les, produites par le pancréas, qui sont prises pour cible et éradiquées par la formation d'anticorps. Leur absence empêche la production d'insuline et entraîne une, ce qui est néfaste pour l'organisme., qui se sont déroulées début juin, que des chercheurs d'et de la FRDJ - une organisation à but non lucratif en faveur de la recherche sur le diabète de type 1 - ont dévoilé l'objet de leurs recherches concernantdu diabète. Le projet intègre l'dans un outil qui serait capable deet d'produits par l'organisme. Il serait donc possible de déterminer à quel rythme et de quelle manière, la maladie évoluerait. En anticipant les complications,. Cela pourrait alors constituer un apport considérable dans l'L'IA semble représenter un. Elle permet de traiter et de mettre en perspective unque l'intelligence humaine ne pourrait retenir et comparer seule. C'est donc en faisant analyser ces données répertoriées chez des patients par des algorithmes, que les chercheurs peuvent ensuite travailler sur les résultats obtenus., une des éminentes scientifiques travaillant sur ce projet a déclaré àque pour cette recherche, «».L'intelligence artificielle a déjà été utilisée dans les recherches pour soigner le diabète, notamment pour détecter une des conséquences de la maladie qui conduit à une baisse de la vision chez l'adulte,. Comme l'explique la Fédération des diabétiques : «». La machine a depuis débuté son service aux Etats-Unis.L'IA trouve de plus en plus sa place dans la recherche médicale. Ses capacités, associées à l'intelligence humaine, pourraient améliorer significativement la vie de nombreux patients ces prochaines années.