Google et Sanofi : un laboratoire pour développer les services de santé du futur

Utiliser les données pour mieux traiter les patients

De la classification des dossiers à l'évolution des soins

», indique le docteur Ameet Nathwani, Chief Digital Officer, Chief Medical Officer et Vice-Président Exécutif, Affaires Médicales deIl précise : «».Mieux comprendre les patients et les maladies, accroître l'efficacité opérationnelle de Sanofi, et améliorer l'expérience des patients et clients de Sanofi ; tels sont donc les objectifs de cette alliance entre le laboratoire et le géant du net.L'qui peuvent être récoltées sur les patients est en effet, et de nombreux acteurs réfléchissent actuellement à la question. En marge du salon, en mai dernier, le CEA donnait d'ailleurs une conférence sur les travaux conduits actuellement en France dans ce domaine.Parmi eux : le travail depar des IA, traitant les données du tout récent système de DMP (Dossier Médical Partagé) et duquel découle une meilleure communication entre services et hôpitaux. Egalement, leutilisé notamment en psychiatrie pour améliorer l'efficacité des traitements proposés à un patient en fonction des données statistiques sur des cas similaires... À chaque fois,pour améliorer les soins.C'est aussi dans cette direction que veut avancer le nouveau couple, en «». Ils projettent aussi d'utiliser les dernières avancées en termes d'IA de manière àliée aux contraintes géographiques et aux impératifs de fabrication de certains produits.espère ainsi, grâce à cette alliance, moderniser son infrastructure et optimiser sa branche innovation.