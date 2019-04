Les brosses à dents électriques ont le vent en poupe (et Philips en profite bien)

Un virage payant vers le secteur de la santé



a réussi sa transformation. Le fabricant électronique a depuis quelques années opéré un revirement stratégique en réduisant sa dépendance sur le secteur grand public (CD, TV, domotique) au profit du secteur de la santé. Le constructeur y rencontre un certain succès, avec l'augmentation des ventes de sesPhilips est également performant sur le marché deset de l'imagerie médicale, avec une augmentation des ventes sur certains marchés comme la Chine. Le chiffre d'affaires pour le troisième trimestre s'établit à, en augmentation de 5,8 % par rapport à l'année précédente, indique Bloomberg Le groupe doit toutefoisde la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine, et prévoit une baisse de ses bénéfices de 45 millions d'euros en 2019. Philips va intensifier ses lancements de produits et son marketing sur les marchés émergents pour limiter la casse et le recul de sa croissance au global.