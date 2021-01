Le régulateur européen approuve la commercialisation des "coeurs artificiels" de Carmat

Il faut dire que cet appareil est le fruit d'un long parcours, depuis le premier discours, en 1993, du chirurgien et inventeur Alain Carpentier auprès de l'industriel Jean-Luc Lagardère. Au total, il aura fallu plus d'un quart de siècle pour que ce cœur artificiel devienne une réalité en Europe.

Mais pour Mohamed Kaabouni, le jeu en valait clairement la chandelle. L'expert affirme que « tout le monde l'attendait, et à présent, il existe. » Il ajoute : « Le marquage CE est crucial pour les patients, et l'entreprise française a probablement obtenu l'approbation d'un véritable blockbuster, étant donné l'ampleur du besoin médical et la rareté et l'inefficacité des autres solutions. »

Une nouvelle étape de cette accélération doit être franchie en janvier. Le cœur de Carmat doit être prochainement disponible partout en Europe et dans une dizaine d'autres pays acceptant la certification CE.