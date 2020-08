Des chercheurs ont créé un mini-cœur humain afin d'étudier le développement d'un fœtus

La technologie utilisée est d'autant plus intéressante qu'elle permet la création de nombreux organoïdes cardiaques humains (ou HHO) de façon plus simple que les approches déjà existantes, ces dernières étant gourmandes en moyens financiers et humains. Les chercheurs souhaitent cependant continuer à perfectionner leurs modèles, estimant qu'« ils ne sont pas encore aussi parfaits qu'un cœur fœtal ».