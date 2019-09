NETGEAR étend sa gamme gamer Nighthawk avec un répéteur Wi-Fi 6

NETGEAR Nighthawk Mesh AX8 : WiFi 6 et débits jusqu'à 6 Gbps

Un répéteur haut de gamme pour les gamers exigeants

Source : TechPowerUp.

A l'occasion de l'IFA 2019 de Berlin, NETGEAR a présenté le Nighthawk Mesh AX8 WiFi 6 (EAX80), le premier répéteur WiFi 6 8-Stream au monde. L'équipementier monte encore en gamme avec cet appareil, conçu pour optimiser au maximum les performances en jeu pour les gamers.La principale attraction de ce nouveau répéteur est sa compatibilité avec la récente norme Wi-Fi 6. NETGEAR assure qu'il peut gérer des débits jusqu'à 6 Gbps. De quoi conserver une bande-passante d'excellente qualité sur une surface étendue malgré le volume toujours plus importants d'appareils électroniques que nous connectons à nos réseaux Wi-Fi : smartphones, ordinateurs, téléviseurs, objets connectés pour la domotique... A noter qu'il y a quelques mois, NETGEAR avait déjà été l'un des premiers à lancer sur le marché un routeur Wi-Fi 6 Et puisqu'on en parle, quid de la compatibilité avec les routeurs ? Le fabricant est formel : son répéteurfonctionne avec tous les modems et toutes les box des fournisseurs d'accès à internet. Bien sûr, mieux vaut avoir un routeur Wi-Fi 6 pour profiter de tout son potentiel. Côté FAI, sachez que la SFR Box 8 présentée il y a quelques semaines est compatible Wi-Fi 6. Orange ne devrait pas tarder non plus à présenter sa nouvelle Livebox lors d'un prochain Hello Show, le nom qu'il donne à ses conférences produits et services. La nouvelle box n'échappera pas à la technologie Wi-Fi 6.Pour le reste des caractéristiques techniques, on retrouve lepour la gestion de multiples appareils, quatre ports LAN Gigabit, un port USB 3.0 et la prise en charge du 160 MHz pour les smartphones et les ordinateurs portables. L'installation du répéteur se réalise via l'application, disponible sur Android et iOS via le Play Store et l'App Store.Le répéteur(EAX80) sera commercialisé dans le monde entier en octobre 2019. Il sera disponible en France au prix conseillé de 299 euros TTC. Un tarif élevé certes, mais le produit vise un public niche de consommateurs prêts à tout pour réduire leur latence quand ils jouent en ligne ou en streaming.