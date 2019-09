Lenovo dévoile ses Q24i et Q27q, deux écrans ultra fins pour la bureautique

© Lenovo

Des écrans bureautique dans l'air du temps

© Lenovo

Peu de spécifications dévoilées

© Lenovo

Source : AnandTech

Peu coûteux et bientôt disponibles, lesetdepourraient bien être les nouveaux amis des utilisateurs essentiellement centrés sur la bureautique. Le premier, de 23,8 pouces, se contente d'une définition Full HD, tandis que le second offre une dalle IPS de 27 pouces pour une définition 1440p. De quoi conserver un affichage net sur une diagonale déjà copieuse.Les deux écrans profitent d'un design avec des(le dessus et les flancs), une épaisseur minime (6,9 mm) et un pied décentré. Ce dernier permet, précise, et peut s'incliner d'avant en arrière sans toutefois pouvoir pivoter de gauche à droite, si l'on en croit les visuels publiés.Au delà de la certificationet du support de la technologie de VRR AMD FreeSync, la fiche technique fournie par. On ignore par exemple encore la technologie utilisée par le modèle de 23,8 pouces... même si l'IPS semble être l'option la plus probable puisqu'elle est utilisée pour le modèle 27 pouces.Tout juste apprend-on que les deux moniteurs disposent d'et d'un contraste estimé à 1000:1. Aucune information n'est pour l'heure disponible sur une éventuelle couverture du spectre sRGB ou sur la luminosité maximale permise par les deux dalles. Même chose en ce qui concerne la fréquence de rafraîchissement, Lenovo nous laisse pour l'instant dans le flou.Respectivement annoncés à, lesetarriveront sur le marché plus tard en septembre. Ils embarquent l'un comme l'autre un port HDMI, une entrée DisplayPort, deux haut-parleurs intégrés de 3 Watts et une prise jack 3,5 mm.