Lenovo présente ses nouveaux écrans intelligents dotés de Google Assistant

La Yoga Smart Tab façon « ambiant »

La Smart Display 7 et et la Smart Tab M8

Source : Neowin

Difficile, entre Apple et Samsung, de trouver sa place sur le marché des tablettes. Avec ses nouveaux produits, la, laet le, Lenovo mise sur Google Assistant et des enceintes connectées.Lasort du lot grâce à plusieurs atouts qui transforment cette tablette en. Elle est en effet dotée de, lui permettant de devenir un véritable petit hub domotique lorsqu'on la pose.D'autant plus que l'engin, pourvu d'une batterie de 7 000 mAh et d'un écran Full HD+ de 10,1 pouces, est aussi équipé d'unesur le bas avecet d'un trépied intégré. Quatre positions différentes sont ainsi disponibles pour cette tablette qui se révélera très pratique pour regarder des séries, consulter YouTube ou écouter de la musique. Lasera commercialisée à partir dedès octobre.a également dévoilé, eux aussi compatibles avec Google Assistant.Lese veut petit et pratique avec ses 7 pouces ; il embarqueradu constructeur, avec une meilleure enceinte permettant de lire des vidéos YouTube, des résultats de recherche ou de consulter « Agenda ». Il sera disponible en octobre pourEnfin, lasera, disponible au prix de. Vendue avec un socle de recharge pour ses fonctions domotiques, sa puissance en mode tablette est néanmoins limitée. Lasera équipée d'un écran HD+ de 8 pouces, de 2 Go de Ram et de 16 à 32 Go de stockage interne, avec un processeur MediaTek A22.