IFA 2019 : HMD dévoile ses nouveaux smartphones Nokia sous Android One et KaiOS

Le Nokia 7.2 et 6.2 misent sur la photo

De nouveaux features phones

Source : Gsmarena.

Principalement, l'entreprise a annoncé deux smartphoneset, fonctionnant souset trois téléphones «», comme Nokia en a l'habitude.Lesemble être le leader de cette nouvelle série. Le smartphone milieu de gamme, qui sera disponible à, mise sur la photo pour convaincre les utilisateurs, et s'équipe d'un triple module photo au capteur principal de 48 Mpx. Le téléphone disposera, à l'avant, d'une dalle IPS de 6,3 pouces, d'un dos métallique, et d'uneLesera globalement similaire, avec un même écran et une même batterie mais un processeur légèrement moins puissant. Légerpour l'appareil photo également, qui bénéficiera de quelques fonctionnalités en moins, comme le. Le capteur arrière sera également moins puissant (8 Mpx pour le 6.2 contre 20 Mpx sur le 7.2). Il sera disponible pourHMD a ensuité dévoilé son, mais fonctionnant sousavec une possibilité d'accès à Google Maps, WhatsApp, les réseaux sociaux et autres applications. Il sera disponible à partirEn parallèle, leaura pour mission de jouer. Celui-ci est plutôt orienté pour les professionnels travaillant en extérieur avec ses connectiques recouvertes et sa certification IP68 (étanchéité). Il sera commercialisé au prix deEnfin, leest undu Nokia 105. Concrètement, il s'agit d'undisponible pour une vingtaine d'euros.