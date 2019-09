IFA 2019 - Garmin dévoile de nouveaux modèles de montres : Venu, Vivomove et Vivoactive

La Garmin Venu : longue autonomie et multisports

Garmin Venu © Garmin

La collection Garmin Vivomove 3 : la sportive élégante à aiguilles mécaniques

Garmin Vivomove 3 © Garmin

La collection Garmin Vivoactive 4 : sommeil, sport et même stockage de musique

Garmin Vivoactive 4S © Garmin

Source : Communiqués de presse Garmin

Trois nouvelles gammes de montres ont été dévoilées à l'occasion de l', qui a actuellement lieu à Berlin : la, laet laLa nouvelle montre connectéeest une montreéquipée d'un écran AMOLED.Dotée d'une autonomie maximale d', et d'un système de recharge rapide, elle se place directement en bonne position sur le marché des montres de son genre.Portée au fil des journées, lavous permettra de récolter un maximum de données «» et vous accompagnera au maximum dans vos activités.Santé et bien-être sont deux axes de suivi de cette montre, qui propose d'ailleurs une analyse du sommeil, un suivi du cycle menstruel, un suivi de la respiration, du niveau de stress ou encore de l'hydratation.Côté sport, la montre inclut une quarantaine de programmes d'entraînement, disponibles en téléchargement depuis. En supplément, laintègre également une vingtaine de modes « sport » différents que vous pouvez déclencher au début de votre session d'activité.Enfin, la nouvelleintègre des fonctionnalités utiles pour la vie quotidienne, commeou encore une fonctionnalité agenda. D'ores et déjà disponible en pré-commande , elle sera officiellement commercialisée au prix minimum deC'est une toute nouvelle génération de montresque Garmin dévoile ici. Pensées pour être esthétiques et sportives, lesrevêtent un design classique puisque dotées d'un cadran et d'aiguilles mécaniques.Malgré son look, la collection n'en est pas moins connectée : sur chacune des montres, il suffit d'un geste pour queoù pourront s'afficher des données de suivi de santé, de sport mais aussi des notifications en tout genre (messages, réseaux sociaux, agenda...).Côté fonctionnalités : sport et santé seront pris compte, et on retrouveNeanmoins, si les nouveaux modèles Vivomove n'incluront pas de GPS, ils pourront. À noter que cette collection aura une autonomie de cinq jours en mode « connecté » et de deux semaines en mode « montre » simple.Les différentes nouvellessont disponibles en pré-commande et seront venduesEnfin, la dernière nouvelle gamme de montre annoncée par Garmin est la, qui inclura les modèles 4 et 4S.C'est sans doute le modèle quiavec son autonomie de plus d'une semaine et son «».Avecau poignet et différents modes « sport », ceux qui auront envie de pratiquer des activités physiques à tout moment devraient être intéressés par ce modèle.La particularité des Vivoactive, en plus de leur autonomie, de leur GPS et de leurs fonctionnalités sportives, c'est bien. En effet, cette série de montre propose devia différentes plateformes de streaming musical et deLes nouvellesseront disponibles,mais vous pouvez les pré-commander dès à présent.