IFA 2019 : Sonos lève le voile sur sa première enceinte portable, la Sonos Move

Sonos sort de chez nous et c'est tant mieux !

Une Sonos One pour l'extérieur

Source : Communiqué de presse

C'est Patrick Spence - P.-D.G. de Sonos - en personne qui a officialisé l'arrivée de la nouvelle venue. Si les rumeurs nous avaient donné un bon avant-goût de ses capacités, lase révèle encore plus attrayante maintenant qu'elle est proche de sa commercialisation officielle.Difficile de passer à côté dequand on parle audio. Il faut dire que la marque américaine est une pionnière dans beaucoup de domaines. Inventeurs du, les ingénieurs de Sonos ne cessent d'innover pour rendre leurs enceintes toujours plus intelligentes.Pour preuve : les modèles One et Beam intègrent simultanément. Plus besoin d'acheter une enceinte selon votre IA préférée, vous pouvez basculer directement et facilement sur votre assistant vocal favori. Bien entendu, tous les services de streaming du marché sont pris en charge.Il ne manque au final qu'une chose aux enceintes de la marque pour être parfaites :. C'est maintenant chose faite avec laqui marque une. Comme l'indique Patrick Spence, «».Avec son design proche de celui de la Sonos One , la petite nouvelle se veut sobre. Son capot en métal dissimule, l'ensemble délivrant pas moins deModèle nomade oblige, laembarque une pucepour vos échappées en pleine nature, loin du Wi-Fi. Il est cependant dommage de constater qu'. Pour cela, il faudra passer par lede la maison puisque la belle embarque aussi cette connectivité. N'oublions pas non plus la prise en charge d'pour les utilisateurs d'iPhone.La grosse nouveauté que nous apprécions sur laest son intégration native du système. À l'instar de la HomePod d'Apple, tout se règle automatiquement depuis l'enceinte nomade. Plus besoin de se balader avec le smartphone dans toute la pièce pour optimiser le rendu sonore !Histoire d'assurer une longue vie à la belle, Sonos l'a rendue. Oui, on ne sait jamais, si vous voulez vous jeter dans une cuve de produits toxiques pour obtenir des super pouvoirs...Enceinte nomade oblige, la batterie assure uneenviron. Niveau encombrement, laest un peu plus grosse que la One, probablement à cause de ladite batterie. Si l'enceinte peut sembler imposante, son transport est facilité par la présence d'une poignée à l'arrière du châssis. Nos premières prises en main nous ont vite rassuré quant à la mobilité de la Move.D'ailleurs, qu'en est-il du prix ? Il faudra compterpour vous procurer la première enceinte nomade de Sonos. Ce modèle haut de gamme qui se veut particulièrement endurant sera. Bien entendu, nous ne manquerons pas de le tester dans nos colonnes.