CES 2020 : Autel Robotics annonce son drone 8K pour venir voler sur les plates-bandes de DJI

Drone infrarouge

Belle autonomie

Source : The Verge

Les trois drones sont pliables, peuvent enregistrer en 8K (exception faite de l'EVO II Pro) et affichent une autonomie d'environ 40 minutes. Une fiche technique concurrençant sérieusement le Mavic 2 Pro L'EVO II embarque un capteur CMOS de 48 mégapixels. D'après The Verge (mais non confirmé sur le site), il s'agirait d'un IMX586 signé Sony comme on en croise déjà sur les smartphones OnePlus . Sa version Dual ne comporte aucune précision concernant son capteur. L'information viendra peut-être par la suite : la fiche technique du constructeur précise elle-même que les données techniques peuvent encore être modifiées. En tous les cas, ces deux modèles disposeront d'une résolution 8K (8 000 x 6 000 pixels).La version Pro dispose d'un capteur plus modeste (un IMX383), ses 20 mégapixels étant accompagnés d'une « fausse 6K » (résolution 5 472 x 3 648). Un écart qui s'explique par sa sensibilité ISO plus étendue (100-12 800 pour la version Pro, contre 100-3 200 pour les versions standard et Dual) et l'ouverture ajustable du capteur (f/2.8-f/11). Enfin, la version Dual doit son nom à l'ajout d'un second capteur FLIR LWR dédié à la capture infrarouge dans une résolution de 640 x 512 pixels. Les deux modes vidéo peuvent enregistrer simultanément.Autel Robotics mentionne également une généreuse autonomie de 40 minutes. Commune aux trois versions, elle repose sur une batterie LiPo 3S de 7 100 mAh. Rappelons qu'il s'agit là d'une autonomie dans des conditions idéales, sans aucun vent. L'appareil disposerait aussi d'une capacité de stockage interne de 8 Go, et de 12 capteurs lui permettant d'éviter les obstacles.Tous trois pliables, l'EVO II mesure, une fois déployé, 424 mm de long pour 354 mm de large et 110 mm de haut. Replié, il mesure 228 mm de long, 133 mm de large et toujours 110 mm de haut. Les trois châssis étant identiques (seul le capteur change), ces mensurations le seront aussi. Leur poids est compris entre 1 127 grammes (version standard) et 1 192 grammes (EVO II Dual 640).Le prix annoncé est de 1 495 dollars (environ 1 340 euros) pour la version standard, et de 1 795 dollars (environ 1 600 euros) pour la version Pro. La société invite ses clients à la contacter pour connaître le prix de sa version Dual. Mais d'ores et déjà, cette fourchette classe l'EVO II dans la même gamme que le Mavic Pro 2 de DJI.