CES 2020 : Panasonic étoffe sa gamme audio avec deux True Wireless et trois Casques Bluetooth

Suivant totalement les tendances, le constructeur japonais ne surprend pas sur la forme mais pourrait pourtant rafler la mise sur le rapport qualité-prix. Trois casques ont ainsi été dévoilés : M700B, M500B et M300B. Les écouteurs True Wireless seront deux produits qui boucleront la boucle entamée par les EAH-AZ70W de Technics : RZ-S500W et RZ-S300W.Amis de l'équilibre passez votre chemin. Les trois nouveaux casques Panasonic s'abandonnent ouvertement à la tendance. Bâtis sur une même base, ils intègrent des transducteurs 40 mm de type free-edge (anneau extérieur utilisant une matière plus souple que le plastique) pour accentuer le débattement et donc la réponse dans le grave. L'entièreté de la chambre acoustique est optimisée pour une meilleur circulation d'air, à commencer par ce que la marque appelle la technologie de «», reposant sur un évent disposé sur la circonférence de la coque. On retrouve parfaitement l'idée de Bass Reactor dans le design des casques.Toutes ses petites particularités composent le système XBS DEEP () qui annonce assez bien la couleur. Les M700B et M500B disposent en plus de la fonction « Bass Reactor », amplifiant encore la réponse dans le grave. Cette fonction devrait cependant être activable via un bouton et non utilisée en permanence, histoire de ne pas trop se cabosser la tête.En mettant le paquet sur cette reproduction (qualitative sur le papier) des basses, la marque en oublie totalement de nous parler des autres caractéristiques techniques. Nous n'exagérons pas, puisque ni le type de puce Bluetooth, ni les codecs, ni même l'autonomie des produits ne sont précisés pour le moment (nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour dès que les informations nous seront communiquées).Notons que le M700B se différencie du M500B par l'adoption d'un système de réduction de bruit active.Les Panasonic M700B, M500B et M300B seront disponibles en avril, cette année. La marque n'a énoncé aucune information sur leur prix.Destinés au marché milieu de gamme, les écouteurs True Wireless possèdent eux aussi des petits look de réacteurs pas vilain, sans que cela ne cache de fonctionnalités Bass-boost. Ils devraient donc chanter de manière un peu plus équilibrée que les casques, à moins que la marque ait choisi de ne pas préciser cette propension aux basses ou considère ce point comme allant de soi (beaucoup de True Wireless forcent d'ailleurs sur les basses).Proche des Technics EAG-AZ70W - et sans doute imaginés ensemble - les RZ-S500W utilisent le même système hybride de réduction active de bruit. Pour rappel, celui-ci combine un micro à l'extérieur et un micro à l'intérieur (proche des oreilles) pour réduire le bruit et se corriger en direct. Cette réduction de bruit s'accompagne, grâce à la disposition des micros, d'une meilleure isolation de la voix pour les appels. Enfin, un mode Ambiant Sound permettra de retranscrire les sons atténués par l'isolation passive.Les RZ-S300W sont les équivalents des RZ-S500W, mais sans ce système de réduction de bruit. Ces derniers seront disponibles en noir ou en blanc, tandis que les RZ-S300W existeront en noir, blanc, et vert amande.Même manque abyssal d'information pour les caractéristiques techniques de ces écouteurs : on ne connaît ni la taille des transducteurs, ni les codecs supportés ou l'autonomie, si ce n'est l'autonomie totale (en comptant la recharge par boitier) s'élevant, respectivement à 20 heures et 26 heures pour les S500W et S300W. Seule la certification IPX4 s'extirpe difficilement de ce manque de détails.À noter que l'application dédiée Panasonic Audio Connect permettra de gérer les contrôles et d'accéder à des profils audio personnalisés.Et pour le prix ? Aucune information non plus bien sûr ! Du moins pas encore. Les deux modèles seront disponibles dans le courant du mois de juin 2020.