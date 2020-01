CES 2020 : Harman Kardon dévoile des intras, des earbuds et un casque Bluetooth

Les Fly TWS, concurrent sérieux des AirPods

L'alternative filaire, les Fly BT

Le casque Fly ANC, l'isolant parfait

Cela faisait plus de cinq ans que la société n'avait pas lancé d'écouteurs intra-auriculaires de ce type. La nouvelle série FLY comprend trois modèles différents : FLY BT, FLY TWS et FLY ANC.Ce n'est un secret pour personne, les AirPods d'Apple dominent largement le marché des écouteurs Bluetooth. Chaque marque y va de son produit équivalent, et c'est également l'ambition affichée par Harman Kardon. Avec les Fly TWS, ce dernier met toutes les chances de son côté.Le constructeur avance une autonomie de cinq heures, qui se prolongera à une quinzaine d'heures si l'on utilise le boîtier de charge. Il s'agit là de standards classiques, rien de très révolutionnaire.D'autres caractéristiques intéressantes ont néanmoins été présentées : résistance à la sueur et à la pluie, recharge rapide, contrôle tactile et support d'assistants vocaux... le tout en étant intra-auriculaires. L'ensemble sera vendu à hauteur de 149 €.Reprenant la fiche technique des Fly TWS, ceux-ci bénéficient d'un cordon qui se positionnera derrière le cou. Ils sont donc également intras, avec des hauts-parleurs des 8,6 mm. Grande différence cependant sur l'autonomie, qui monte cette fois-ci à huit heures d'écoute. La charge rapide est aussi présente.À l'instar des Fly TWS, ces écouteurs prennent en charge des assistants virtuels, et sont résistants aux intempéries. Moins discrets, mais plus adaptés à une utilisation sportive. Ils coûteront également 149 €.Le fabricant a présenté ce casque comme étant le meilleur élève (et le plus onéreux) de sa nouvelle gamme pour les voyages et les écoutes sur une longue durée. Cela se vérifie de prime abord par l'autonomie, qui est estimée à 20 heures de lecture continue avec une simple charge. Il est également indiqué sur le site du constructeur que seules 15 minutes de charge suffisent à 2,5 heures d'écoute.L'ensemble est bien évidemment Bluetooth et propose une fonction intéressante de suppression de bruit ambiant, idéale pour s'isoler. Les assistants vocaux comme Google Assistant ou Amazon Alexa sont pris en charge et s'activent directement par le biais de l'une des oreillettes.Les hauts-parleurs ont une taille de 40 mm, le design est sobre et passe-partout. Il faudra débourser 249 € pour vous procurer ce casque. Les trois nouveaux modèles dévoilés par Harman Kardon sont disponibles sur le site officiel.