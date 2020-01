CES 2020 : Indewatt (primée) propose aux consommateurs de partager une installation photovoltaïque

Romain Chayla, heureux à Vegas © Twitter @sunleavs

L'énergie solaire communautaire, pour lutter contre le réchauffement climatique et alléger sa facture

Lire aussi :

CES 2020 : le speaker Moxie vous permet de chanter avec Alexa sous la douche



Sunleavs fonctionne grâce à une plateforme web et un capteur WiFi, directement branché sur le tableau électrique de chaque membre (© Sunleavs)

Créer une communauté énergétique indépendante

🤩 Je vous souhaite à tous une très belle année 2020 depuis #LasVegas 💪☀😜 pic.twitter.com/feQXJsy9WB — Sunleavs (@sunleavs) January 6, 2020

Source : Communiqué de presse

La société Indewatt, basée à Toulon, a décroché avec sa solution Sunleaves, lundi 6 janvier à Las Vegas, le CES Climate Change Innovators Award 2020, récompensant les solutions énergétiques les plus prometteuses et innovantes du Consumer Electronics Show. Visant à améliorer l'environnement et à lutter contre le changement climatique via la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce prix, qui a honoré six autres entreprises, est remis depuis 2018.Indewatt a été récompensée par la Consumer Technology Association, qui organise le CES 2020, pour sa solution Sunleavs, créée alors que les tarifs de l'électricité ont augmenté de 60 % sur la dernière décennie. En réponse, la start-up varoise a fait naître un Solar Social Club, Sunleavs, qui permet aux habitants d'un quartier d'investir, ensemble et dans un rayon de 1 km, dans une installation photovoltaïque collective. Ainsi, ils peuvent partager et consommer une électricité propre et inépuisable localement, en fonction des besoins de chacun.Le prix est librement fixé, et ce, sans intermédiaire. Une solution communautaire pour le moins originale, et potentiellement révolutionnaire qui permet aussi un système de stockage virtuel offrant la possibilité de répartir sur les autres habitants du quartier l'énergie non consommée par le consommateur, si ce dernier est en vacances par exemple. Le jour où il en a besoin, celle-ci lui est rétribuée.En intégrant le Solar Social Club de son quartier, le consommateur est accompagné du début à la fin de la procédure, grâce notamment à une solution clé en main. Celle-ci comprend l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour l'installation des panneaux solaires ; la gestion via la plateforme web, la maintenance à l'aide d'un boîtier connecté en Wi-Fi qui détecte automatiquement les pannes et des conseils sur la consommation de chacun des membres de la communauté.D'un point de vue énergétique, l'idée est de créer une communauté dans la communauté, et d'apporter une indépendance réelle, basée sur l'intelligence collective et la solidarité. La société Indewatt et la solution Sunleavs ont été chapeautées par Romain Chayla, son fondateur.Plongé dans l'univers de de l'énergie depuis une vingtaine d'années, il se dit convaincu «».