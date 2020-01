CES 2020 : Netatmo se lance dans la serrure connectée avec des clés NFC programmables

© Netatmo

Une clé pour les gouverner toutes

Lire aussi :

CES 2020 : Toutes les actualités du Consumer Electronic Show 2020



Une solution idéale pour les logements partagés

Via : Tech Crunch

Cette serrure intelligente fait un peu figure d'ovni en cela qu'elle est... hybride. Connectée, elle peut à la fois être utilisée via des clés numériques ainsi qu'une clé physique, laquelle peut être reprogrammée à l'envi.Façonnée à destination du marché européen, la Smart Door Lock peut remplacer n'importe quel cylindre de serrure du marché. Son installation est donc des plus faciles, tout comme son utilisation.Pour la déverrouiller, vous pouvez soit faire usage de votre application et de son jeu de clés numériques, soit d'une véritable clé physique (fournie ou pas ? On l'ignore encore) qui n'est en réalité rien d'autre qu'un badge NFC.On s'explique : si la clé physique dispose des autorisations idoines, elle sera en mesure de déverrouiller le ou les Smart Door Lock installés à votre domicile. Pratique, notamment pour décharger un trousseau de clés qui commence à se faire bien volumineux.On voit facilement en quoi la nouvelle solution de Netatmo peut se montrer pratique pour des personnes peu enclines à passer à un système entièrement dématérialisé. Ici, on reste en possession d'une clé en dur, qu'il est bien entendu possible de désactiver en cas de perte.Le système offre aussi bien des avantages à celles et ceux qui invitent régulièrement du monde à la maison, ou qui sont par exemple hôtes sur des sites de location partagée. Il est possible de créer, à la volée, des accès temporaires à des invités ou des locataires de passage.Côté sécurité, Netatmo a misé sur du Bluetooth plutôt que du Wi-Fi. Autrement dit : la serrure n'est jamais connectée à Internet directement, et les données de la clé sont stockées dans la mémoire de la Smart Door Lock. Les clés sont infalsifiables, et la serrure a reçu trois certifications (A2P, BZ+ et SKG) attestant de sa résistance face à des attaques physiques ou électroniques. Un accéléromètre est également intégré à l'appareil afin de détecter les tentatives d'effractions.Doté d'une batterie à l'autonomie supposée de deux ans, l'appareil fonctionne sans abonnement et peut s'intégrer à des routines HomeKit. Pour l'heure, Netatmo n'a transmis aucune information quant à la disponibilité de la Smart Door Lock, ou son prix.