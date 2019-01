CES 2019 - Lenovo présente un ordinateur portable doté d’un écran AMOLED 4K

L'OLED arrive sur les ordinateurs hybrides



Le Lenovo Yoga C730. © Lenovo

Via : Blog Nouvelles Technologies

La marque a également dévoilé un ultrabook doté d'un écran LCD configurable 4K UHD et compatible Dolby Vision : le, disponible au mois de juin à partir de 1 999€.Leest le premier ordinateur portable de la marque à se doter d'un écran AMOLED. Il s'agit d'un ordinateur hybride (pouvant être utilisé en mode tablette) de 15,6 pouces, qui dispose d'unmais fait l'impasse sur une carte graphique dédiée. Le chipset Intel UHD 620 assurera la partie graphique. L'ordinateur est compatible avec l'Active Pen 2 pour exactement 4 096 niveaux de sensibilité à la pression.Il peut être configuré jusqu'à 16 Go de RAM et embarque un SSD de 512 Go. Ses tranches laissent apparaître un port USB-C prenant en charge Thunderbolt 3 ainsi qu'un port HDMI. En termes d'autonomie, le constructeur annonce 8h environ.