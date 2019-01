CES 2019 - Viewsonic dévoile sa gamme ELITE, pour les joueurs

ViewSonic XG240R : un moniteur intéressant à moins de 300€



Le ViewSonic XG240R. © ViewSonic

ViewSonic XG350R-C : écran ultra large pour champ de vision XXL

Source : Communiqué de presse

Intitulée "", cette nouvelle gamme comprend pour l'heure deux moniteurs : lede 24", et leincurvé de 35".S'il n'est pas forcément très sexy, le ViewSonic XG240R est pourtant. Comme c'est souvent le cas avec ce type de produits, l'éclairage RGB de l'écran se synchronise et peut être totalement piloté depuis d'autres périphériques de la marque, mais également avec les produits Razer Chroma, MasterPlus et Thermaltake RGB Plus.L'écran de 24" affiche une définition Full HD de 1080p et disposeet est compatible AMD FreeSync.Il dispose en son dos de 2 ports USB, 2 ports HDMI et un DisplayPort.Le XG240R sera lancé dans le courant du mois de janvier pour 250€ environ.Le second écran à rejoindre les rangs de la gamme ELITE de ViewSonic est le XG350R-C qui, du haut de ses 35 pouces, affiche une définition WQHD (3440x1440 pixels) sur une dalle incurvée 1800R.Comme son petit frère, il dispose de tout l'attirail RBG et se veut également compatible avec l'AMD FreeSync.Forcément plus onéreux, ce modèle sera vendu lui aussi dans le courant du mois de janvier pour un tarif démarrant avoisinant les 700€.