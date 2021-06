Prime Day : Top 3 des deals immanquables sur les aspirateurs robots de Yeedi

Moins puissant que le modèle précédent, l'aspirateur robot Yeedi K700 dispose tout de même d'une puissance d'aspiration maximale de 2 000 Pa, similaire à celle du premier modèle de cette sélection. La poussière, les poils, cheveux et petits déchets sont stockés dans un bac d'une capacité de 600 ml. De quoi limiter sa vidange à une fois par semaine, environ. Sa batterie lui offre 110 minutes d'autonomie en mode aspiration.

Quant au mode lavage, réaliser dans un second temps, il est possible grâce au réservoir d'eau de 300 ml du Yeedi K700, tandis que sa batterie pousse jusqu'à 250 minutes son autonomie dans cette tâche. A noter qu'il dispose d'un filtre à air permettant de bloquer 99 % des allergènes, du pollen et des particules fines, pour un intérieur plus sain pour vous et vos proches. A noter que le Yeedi K700 fonctionne par l'intermédiaire d'une télécommande.

Naviguant grâce à la technologie de cartographie par caméra, il est capable d'identifier l'environnement et le positionnement des meubles afin de créer un itinéraire en zigzag optimal pour un nettoyage rapide et complet de vos sols. De plus, il peut sans problème franchir les obstacles d'une hauteur maximal de 1,6 cm : de quoi passer les seuils de porte et circuler aisément sans assistance !