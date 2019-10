Baromètre nPerf de l'Internet mobile : Strasbourg en tête devant Rouen et Nantes

Strasbourg grand vainqueur, Toulon mal servi

Le meilleur, c'est Orange

Orange : 83 614 points

Bouygues Telecom : 74 582 points

SFR : 72 652 points

Free : 63 898 points

Source : nPerf

nPerf a publié, ce 17 octobre 2019, son baromètre des performances de l'internet mobile pour les 15 plus grandes agglomérations de France métropolitaine, sur la période allant de janvier à septembre 2019 (inclus). Voici les enseignements que l'on peut en tirer.Toutes générations cellulaires (2G, 3G, 4G+ etc...) et tous opérateurs confondus, c'est la ville de Strasbourg qui obtient la première place des villes bénéficiant du meilleur réseau mobile, avec un score nPerf d'environ 82 000 points. La capitale alsacienne est même largement en tête puisque la seconde, Rouen, n'est qu'à un peu plus de 77 000 points. Nantes ferme le podium avec un score légèrement inférieur à 77 000.Cela s'avère plus compliqué pour les villes du Sud de la France, qui occupent les dernières places de ce Top 15. Marseille-Aix est à 71 000 points, Avignon à un peu plus de 70 000, tandis que Montpellier passe sous la barre des 70 000 et que Toulon, bonne dernière du classement, n'atteint même pas 67 000.À titre de comparaison, le débit descendant moyen à Strasbourg est de 66 Mb/s, contre seulement 38 Mb/s à Toulon.On le constate à chaque classement nPerf des meilleurs opérateurs mobiles, Orange est celui qui offre les meilleures performances , et notamment les débits descendants les plus rapides. C'est simple : il est numéro 1 dans chacune des 15 villes étudiées. L'opérateur n'a même aucun concurrent convenable à Lens, Lille ou Montpellier, alors que les scores sont plus serrés à Lille ou Grenoble.Autre enseignement : Free Mobile est très souvent dernier, à part à Lille et Lens. Voici les scores nPerf par opérateur à l'échelle nationale :Si on ne parle plus du score global, qui tient compte des débits mesurés (2/3 descendant + 1/3 montant), de la latence et des tests qualité d'expérience en navigation et streaming, mais seulement des débits en download, SFR sauve l'honneur en terminant premier dans trois agglomérations, à Nantes, Avignon et Nice-Cannes-Antibes.