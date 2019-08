Des chercheurs du MIT limitent les problèmes de mise en mémoire tampon via Wi-Fi

Mieux partager son Wi-Fi

Une optimisation nécessaire

Des chercheurs du célèbre MIT mettent au point un nouveau système. Baptisé, celui-ci doit permettre d'éviter ces défauts, tout en améliorant la qualité de la vidéo.L'objectif de Minerva est de répondre à un, qui peut survenir lorsque plusieurs personnes dépendant d'un réseau Wi-Fi regardent une vidéo. Dans ce cas, les utilisateurs doivent composer avec ses limites, le Wi-Fi se contentant alors deen parts égales, entre les différents utilisateurs.Le défi est de réussir à régler ce problème de congestion sans modifier en profondeur l'infrastructure des réseaux. Mis au point par l'équipe du CSAIL (pour), Minerva doit résoudre le problème en analysant au préalable les vidéos demandées. Mohammed Alizadeh, professeur au, déclare : «».Le protocole doitsur lequel la vidéo sera lancée pour définir à quel point le rendu de la vidéo sera affecté s'il est joué dans une résolution plus faible. Une baisse de cette résolution sera moins nette si elle est effectuée sur un smartphone que sur un écran de télévision. Il s'agit également d'étudier les données concernant la vidéo : certaines, centrées sur l'action (un événement sportif, par exemple) incitent à conserver davantage de bande passante que d'autres (comme un dessin animé).Il ne reste plus ensuite qu'à affecter à chaque utilisateur une quantité de bande passante disponible, proportionnellement à ses « besoins ».Le protocole a été testé. Le résultat : le temps généré par des défauts de mise en mémoire tampon a été réduit de 47 %. Dans le même temps, une fois sur trois,équivalente à un passage de 720p à 1080p.Et parce que l'analyse des besoins est réalisée en amont de l'envoi aux utilisateurs, il n'y a pas besoin de grandes modifications sur l'infrastructure. Le déploiement d'un système tel que Minerva sur des plateformes comme Netflix ne nécessitera aucune intervention chez les particuliers. Mohammed Alizadeh en dit : «(ndlr : le protocole utilisé pour les échanges de données sur le Net)».Cettedevient de plus en plus indispensable : on estime à 75 % la part des flux vidéo dans l'ensemble du trafic numérique en 2017. Cette part devrait passer à 82 % d'ici 2022.