Chine : une sonnerie de téléphone pour stigmatiser les citoyens endettés

« La personne que vous être en train d'appeler a été placée sur une liste noire par le tribunal du comté de Guanyun »

La liste des citoyens fichés accessibles à tous

Des sanctions pour les « Laolai »

Source : Le Figaro

Dans le cadre de son système de « crédit social », lateste unespéciale pour les citoyens placés sur liste noire par le gouvernement.Exit les sonneries d'attente classiques avant que votre correspondant réponde. En Chine, si la personne que vous cherchez à joindre est, on vous le signale et on vous incite même à lui dire de régulariser sa situation.Cela est rendu possible par la, qui travaillent avec les tribunaux locaux.Un site internet et une application peuvent vous renseigner. Identité, âge, localisation et même détails de la dette sont disponibles en ligne et en accès libre.Ainsi,, citoyens et entreprises confondus. Selon le gouvernement, ce système serait efficace car cela aurait incitéà régulariser leur situation.Ces mauvais payeurs, surnommés « Laolai », en plus d'avoir une tonalité téléphonique particulière, peuvent être privés de contracter un prêt, d'acheter un appartement ou même de. En 2018, la Chine aurait ainsi empêché l'achat de 14,5 millions de billets d'avion et 5,5 millions de billets de train.