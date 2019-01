Le firmware d'une puce Wi-Fi ouvre une faille sur PS4, Xbox One et certains PC portables

Une faille qui permet de prendre le contrôle d'un appareil à distance

C'est précisément le firmware des modules Wi-Fiqui présente une faille de sécurité, qui peut permettre à une personne mal intentionnée de contrôler une machine à distance et d'exécuter du code (malveillant tant qu'à faire), sans même que l'utilisateur ne s'en rende compte.Une faille mise en lumière par la société, et qui touche donc tous les appareils équipés d'un module de type Marvell Avatar. Cela concerne donc des smartphones, comme le, mais aussi le boitierde Valve, le, la, sans oublier. En tout, ce sont plus de 6 milliards d'appareils qui seraient concernés.En utilisant diverses techniques, le chercheur en sécurité Denis Selianin est donc parvenu à dénicher, dont une qui peut être considérée comme "". Une faille qui se dissimule, et qui est exploitable dès lors que le système scanne les réseaux Wi-Fi disponibles, une tâche effectuée très régulièrement par le module.Une fois la faille exploitée, il est possible d'aller chatouiller... avec évidemment les soucis que cela peut engendrer. Évidemment, la société Embedi n'a pas expliqué précisément comment exploiter la faille en question, cette dernière n'ayant toujours pas été corrigée. Une faille dont Marvell a néanmoins connaissance depuis... mai 2018.