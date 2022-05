Test devolo Magic 2 WiFi 6 : combiner CPL et Wi-Fi, la solution miracle ?

D'une manière générale, l'expérience proposée par Home Work est l'une des moins bonnes qu'il nous a été amené d'utiliser en termes d'application de configuration réseau. On voit bien que devolo est avant tout un expert du CPL (qui ne nécessite que de peu de configuration), et non du Wi-Fi. On peut aussi regretter une certaine lenteur de l'application, qui tarde souvent à afficher les menus et les informations à l'écran.